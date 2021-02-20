Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 27 bin 983'e yükseldi

20 Şubat 2021 Cumartesi, 19:06

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 118 bin 911 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 635 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 210 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 217 bin 77'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876, yaşamını yitirenlerin sayısı 27 bin 983, ağır hasta sayısı 1180 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.