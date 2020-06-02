Türkiye'de yıl sonu enflasyonu ne kadar olacak? Rabobank açıkladı

02 Haziran 2020 Salı, 16:50

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys, yıl sonunda Türkiye için enflasyon beklentilerinin yüzde 10 olduğunu belirten Matys iki unsurun enflasyonda etkili olacağına dikkat çekti. Matys "bir tarafta güçlü bir dezenflasyon trendi var. Enflasyon zayıflayan tüketici harcamalarının da etkisiyle güçlü biçimde düşüyor. Bu trend ilerleyen aylarda daha çok kendini gösterecek ve yılın ikinci yarısında daha görünür hale gelecektir.

Diğer yandan daha zayıf bir Türk Lirası var. Lira belki gelecek aylarda yeni bir satış baskısı altına girebilir, bu da enflasyon üzerinde bir risk unsuru. Bu iki faktörden hangisi daha baskın olacak, asıl soru bu" şeklinde konuştu.

Matys Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 7.4 olduğunu hatırlatan, kendi beklentilerinin de yüzde 10 olduğunu belirterek enflasyonun aşağı yönlü şaşırtabileceğini ifade etti.

"V DEĞİL, U ŞEKLİNDE TOPARLANMA OLUR"

Matys ayrıca küresel ekonomide de "V" yerine "U" şeklinde bir toparlanma beklediğini vurguladı, gelişen piyasaların yılın ikinci yarısında ABD ile Çin arasındaki gerilimin de etkisiyle çok iyi performans göstermeyeceği öngörüsünde bulundu.