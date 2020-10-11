Türkiye'deki mutluluk oranı açıklandı: Son 9 Yılda yüzde 89'dan yüzde 59'a geriledi

11 Ekim 2020 Pazar, 13:34

2011 yılında küresel mutluluk araştırmasını yeniden gerçekleştiren Ipsos Araştırma, ülkemizdeki ve dünyadaki insanların en kadar mutlu olduklarını bir kez daha ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre ülkemizde kendini mutlu olarak niteleyenlerin oranı son 9 yılda yüzde 89'dan yüzde 59'a geriledi.

Ipsos Araştırma'nın 27 ülkeden 19 bin 516 katılımcı ile yaptığı araştırmaya göre dünya genelinde mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 63'tü. Türkiye, yüzde 59'luk mutluluk oranıyla küresel ortalamanın altında kaldı. Türkiye, 2011'deki sonuçlar göz önüne alındığında mutluluğun en keskin şekilde düşüş yaşadığı ülkelerden birisi oldu.

En mutlu olunan konular:

Dünya genelinde mutluluk kaynakları da araştırmayla birlikte açıklandı. Buna göre insanların en mutlu oldukları konuları yüzde 55 ile sağlık, yüzde 49 ile eş veya sevgili ile ilişki, yüzde 49 ile çocuk, yüzde 48 ile hayatın bir anlamı olduğunu hissetmek ve yüzde 45 ile yaşam koşulları olarak sıralandı. Pandemi öncesinde yapılan araştırmayla yapılan kıyaslamada ilişkiler, sağlık ve güvenlik konularının mutluluk üzerindeki etkisinin arttığı gözlemlendi.

Araştırmaya göre ülkemizde en büyük mutluluk kaynağı sosyal medya oldu. Sosyal medyanın mutluluk kaynağı olarak görüldüğü ülkeler arasında Türkiye 1. sırada yer aldı. Küreselde sosyal medyayı mutluluk kaynağı olarak görme oranı yüzde 45 iken ülkemizde bu oran %70'ti. Bununla birlikte 'başarılı bir insan olarak tanınmak' da küresel ortalamanın yaklaşık iki katı kadar; yüzde 65 seviyesindeydi.

En çok mutlu olan ülkeler:

Araştırmaya göre dünyada en mutlu ülke yüzde 93'lük oranla Çin oldu. Mutluluk oranında Çin'i yüzde 87 ile Hollanda ve yüzde 80 ile Suudi Arabistan izledi. Bu yılki araştırmada yüzde 63 olan küresel mutluluk oranı, 2011 yılında yüzde 77'ydi. Yani küresel mutluluk oranı 9 yıl içinde 14 puan düşüş yaşadı.

Mutluluğun en çok düştüğü ve yükseldiği ülkeler:

Mutluluk oranının 9 yıl içinde keskin bir şekilde düşüş yaşadığı ülkeler sıralamasıysa Meksika, Türkiye, Güney Afrika, Arjantin ve İspanya oldu. Mutluluğun en keskin bir şekilde arttığı ülkeyse 15 puanlık artışla Çin oldu.

Kaynak: webtekno.com