Türkiye'deki Suriyeliler'den 'Gitmiyoruz' mitingi

27 Temmuz 2021 Salı, 14:32

Türkiye'de son olarak muhalefetin AKP'ye şantaj aracı olarak kullandığı iddiasıyla getirdiği eleştirilerin ardından, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söylemesi tepkilere neden olmuştu.