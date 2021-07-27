Türkiye'deki Suriyeliler'den 'Gitmiyoruz' mitingi

Türkiye'de son dönemde tartışmaların odağında yer alan mülteciler, göçmenler ve sığınmacılar seslerini duyurmak için miting düzenleyeceklerini duyurdular. Çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu Büyük Suriye mitingi, 27 Temmuz Salı günü Saraçhane'de saat 17'de düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 14:32
Türkiye'deki Suriyeliler'den 'Gitmiyoruz' mitingi
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Türkiye'de son olarak muhalefetin AKP'ye şantaj aracı olarak kullandığı iddiasıyla getirdiği eleştirilerin ardından, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söylemesi tepkilere neden olmuştu.


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