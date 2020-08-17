Türkiye’den Ermenilerin Doğu Akdeniz çıkışına sert yanıt

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:51

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan'ın Doğu Akdeniz açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Doğu Akdeniz hakkında görüş serdetmeye yeltenen Ermenistan'ın, dünya coğrafyası ve kendisinin bu coğrafyadaki yerine dair temel yanılgı içinde olduğunu gördüklerini belirten Aksoy, burada mevzubahis olanın Sevan Gölü değil, Doğu Akdeniz olduğunun altını çizdi.

Aksoy, "Ermenistan'ın Sevr hakkındaki provokatif açıklamasının ardından, bu kez de Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesi yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneğidir." ifadesini kullandı.

SİNSİ İTTİFAK

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'dan sonra, herhangi bir denize kıyısı olmayan Ermenistan'ın da kendini bölgede söz hakkı sahibi sanması, Türkiye'ye karşı kurulmaya çalışılan sinsi ittifakın boyutlarını gözler önüne serdiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Her ne olursa olsun, Türkiye Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Bunu engellemeye hiçbir şer ittifakının gücü yetmez. Aksini düşünenler tarihten ders almamış demektir. Bu vesileyle tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu da hatırlatmak isteriz."



NE OLMUŞTU?

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından 15 Ağustos'ta yayınlanan açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri 'yasadışı' ve 'kışkırtıcı' olarak tanımlanmıştı.

Açıklamada, “Türkiye'nin yasadışı ve kışkırtıcı eylemleri sonucu Ege Denizi ve Doğu Akdeniz bölgesindeki son gelişmeleri ve askeri deniz seferberliğini dikkatle izliyoruz. Doğu Akdeniz’deki bu istikrarsızlaştırıcı tutum, Türkiye'nin komşu bölgelerde tutarlı bir şekilde sürdürdüğü saldırgan ve yayılmacı politikalarını gösteriyor” ifadelerine yer verilmişti.

Erivan’ın, Yunanistan ve Kıbrıs’a koşulsuz desteğini ve dayanışmasını’ yinelediği belirtilen açıklamada, “Türkiye'yi gerginliği azaltmaya, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve Yunanistan ile Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgelerindeki tüm faaliyetlerini askıya almaya yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer almıştı.