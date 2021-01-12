Türkiye’nin F-35 programı katılımında değişiklik olacak mı?

12 Ocak 2021 Salı, 15:37

Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, Türkiye’nin daha önce çıkarıldığı F-35 üretim programına dair açıklamada bulundu. Sözcü Türkiye’nin, F-35'lerin üretimindeki katılımının 2021 ve 2022 yıllarında giderek azalacağını ifade etti.

GİDEREK AZALACAK

Rus basınına konuşan Campbell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın aldığı için F-35 programındaki üyeliği durdurulan Türkiye'nin üretime katılımında değişiklik olup olmayacağına dair soruları yanıtladı.

ABD'nin Türkiye'nin F-35 programındaki statüsüne bakışında hiçbir değişiklik olmadığının altını çizen ve Ankara'nın programdaki üyeliğinin sonlandırıldığını tekrarlayan Campbell, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) yapılan 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda F-35 programı konusunda atılan tek taraflı ve hukuksuz adıma karşın, Mart 2020 için planlanmasına rağmen Türk firmalarından imalatın kesilemediğine dikkati çekmişti.