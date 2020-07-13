Türkiye'nin gözü bu maçta: Konyaspor-Başakşehir

Süper Lig’de 4 puan farkla liderliğini sürdüren Başakşehir, 32. haftada kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor’a konuk oluyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2020 Pazartesi, 18:09
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Süper Lig’de 4 puan farkla liderliğini sürdüren Başakşehir, 32. haftada kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor’a konuk oluyor.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

VAR: Ali Palabıyık, Hakan Ceylan

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba


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