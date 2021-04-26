Türkiye’nin ilgisi son 3 yılda zirve yaptı, 10 kişiden 6’sı elektrikli araç almak istiyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 04:00

Rapor, son 3 yılda elektrikli araçlara rekor düzeyde destek olduğunu gösterirken, yetersiz şarj altyapısının elektrikli araçların tercih edilmesinde en büyük engel olarak görüldüğünü de ortaya koydu. Buna göre, katılımcıların yüzde 65’i artık sıfır emisyonlu elektrikli araç kullanacağını belirtirken yüzde 44’ü özellikle son üç yılda elektrikli araçlara karşı tutumunun olumlu yönde değiştiğini ifade etti. Araştırmada, tüm katılımcıların yüzde 61’i 5 yıl içerisinde yeni araç alması halinde tercihinin elektrikli araçlardan yana olacağını belirtti. Ancak gelecek beş yılda araç almayı planlayanların yüzde 57’si elektrikli araç almalarını önleyen ana sebep olarak satın alma fiyatını gösterirken bu oranı yüzde 51 ile şarj olanakları, yüzde 34 ile menzilden duyulan endişe takip etti.

Araştırmanın ülkeler bazında sonuçları ele alındığında Türkiye’deki sürücülerin elektrikli araçlara olan ilgisi dikkatleri çekti. Türkiye’nin elektrikli araçlara olan tutumu son üç yılda yüzde 69 oranında daha olumlu oldu. Ayrıca, elektrikli araç alma niyetiyle ilgili olarak Türkiye araştırmada birinci sırada ipi göğüsledi.

Buna göre, Türkiye’deki sürücülerin yüzde 61’i elektrikli araç almak istediğini belirtirken Türkiye’yi yüzde 51 ile İtalya, yüzde 49 ile Portekiz takip etti.

Araştırmada, Türkiye’deki sürücülerin elek-trikli araç satın almama nedenlerinin başında ise yüzde 54 ile satın alma fiyatları geldi. Bunu yüzde 37 ile yetersiz şarj altyapısı, yüzde 26 ile menzil endişeleri takip etti. Öte yandan Türkiye, 2030 yılı projeksiyonu kapsamında elek-trikli araçlardan en umutlu olan iki ülkeden birisi de oldu. Portekiz’deki katılımcıların yüzde 77’si ile Türkiye’deki katılımcıların yüzde 73’ü 2030 yılında çoğu yeni aracın elektrikli olacağına inandığını bildirdi. 2030 yılı projeksiyonu kapsamında elektrikli araçlardan en umutlu olan ülkeler ise Portekiz ve Türkiye oldu. Portekiz’deki katılımcıların yüzde 77’si, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 73’ü, 2030 yılında çoğu yeni aracın elektrikli (veya başka tip bir sıfır emisyonlu araç) olacağına inandığını bildirdi.

Raporda, yüzde 34 ile genç sürücülerin ve yüzde 37 ile büyük şehirlerde yaşayan sürücülerin, elektrikli araca geçme olasılığı en yüksek grup olduğu elde edilen diğer bulgular arasında yer aldı. Ayrıca, kadınların yüzde 48’i elektrikli araca geçme nedeni olarak daha düşük CO2 emisyonlarını gösterirken, erkeklerde bu oran sadece yüzde 43 olarak gerçekleşti.

AUDİ Q2 YENİLENDİ

Audi’nin dört yıl önce pazara sunduğu ve Q model ailesinin en küçüğü olan Q2 yenilendi. Dış tasarımdaki dikkat çekici ayrıntılar ve özellikle yeni Matrix LED farlarıyla ayırt edilen Q2, yeni sürüş asistan sistemleri gibi geliştirmelerle daha eğlenceli, konforlu ve güvenli.

Dış tasarımda tamponun her iki tarafında difüzöre ekli büyük beşgenler yer alıyor. Büyük hava girişi görüntüsüne sahip beşgen detaylar, özellikle isteğe bağlı S line donanım seviyesinde aracın daha etkileyici görünmesine katkı vermiş. Audi Q2’nin iç mekânında da yenilikler göze çarpıyor. Jet tasarımlı yuvarlak hava çıkışları ve vites seçme kolunda yeni rötuşlar yapılmış. Standart olarak sunulan panoramik cam tavan aracı daha aydınlık ve havadar kılıyor. Standart olarak sunulan katlanabilir arka koltuklar ve eşya gözleri paketi, arkada 12 Voltluk USB şarj noktası, elektrikle açılıp kapanabilen bagaj kapağı ve isteğe bağlı olarak alınabilen spor koltuklar da iç mekândaki konfor öğeleri arasında. Yeni Q2’de ekranlar neredeyse tamamen yenilenmiş. MMI radyo plus standart olarak sunulurken, MMI Navigasyon paketi isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Q2 için çok sayıda sürücü asistan sistemi sunuyor. Otomobilin önündeki trafiği izleyen, sürücüyü diğer araçlar, yayalar veya bisikletlilerle olası çarpışmalara karşı uyaran, sürücünün tepki vermemesi durumunda, fren yaparak kazayı önlemeye veya şiddetini azaltmaya çalışan Audi pre sense ön güvenlik sistemi bunların başında geliyor.

Kompakt SUV’un yenilenmiş hali, Q2 35 TFSI olarak Türkiye’de satışa sunuluyor. 1.5 litrelik TFSI motor 150 beygir güç çıkışına sahip. COD; yani düşük yük ve motor hızlarında, ikinci ve üçüncü silindiri geçici olarak devre dışı bırakan verimlilik sisteminin yer aldığı model, 0’dan 100 kilometre hıza 8.6 saniyede ulaşabiliyor.

MG’DEN 800 KM MENZİLLİ ELEKTRİKLİ ROADSTER KONSEPTİ!



Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği efsanevi İngiliz otomobil markası MG, geçen günlerde kapılarını açan 2021 Şanghay Otomobil Fuarı’nda Cyberster adını verdiği yeni konsept otomobilini tanıttı. İki kapılı, iki koltuklu, yüzde 100 elektrikli bir spor otomobil olarak dikkat çeken MG Cyberster, markanın sportif tarihini süsleyen “roadster” otomobil anlayışını günümüzün modern tasarım çizgileri ve en ileri teknolojiyle mükemmel bir şekilde harmanlıyor.

Ön bölümde çalıştırıldığında açılan interaktif “Magic Eye” farlar ve ince tasarımlı ızgara dikkat çekiyor. “Dijital fiber” iç tasarım teması, sürücü odaklı bir tasarımı benimsiyor ve kokpiti ortadan ikiye bölüyor. Tamamıyla dokunmatik büyük boyutlu LED gösterge paneli ile ikinci bir merkezi ekran sürüş keyfine katkı sağlıyor.

Konsept spor otomobil, batarya teknolojisinde günümüzün en dikkat çeken gelişme alanlarından biri olan “modülsüz batarya teknolojisinin (CTP)” ileri bir versiyonu ile akıllı, yüzde 100 elektrikli bir mimariye sahip. MG Cyberster, sahip olduğu bu teknolojik üstünlükler sayesinde kullanıcılarına 800 kilometrelik etkileyici bir menzil sunarken, 0-100 kilometre hızlanmasını üç saniyenin altında gerçekleştriyor.

YENİ LAND ROVER DEFENDER’A TASARIM ÖDÜLÜ

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu Land Rover, özgün tasarımı ve tüm yol koşullarıyla başa çıkan arazi kabiliyetine sahip modeli Yeni Land Rover Defender ile “2021’de Dünyada Yılın En İyi Tasarıma Sahip Aracı” ödülünü kazandı.

Otomotiv dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve 24 ülkeden 90’ı aşkın otomotiv gazetecisi tarafından belirlenen World Car Awards’ın 17’ncisinde, “Dünyada Yılın En İyi Tasarıma Sahip Aracı” seçilen Yeni Land Rover Defender, ilk lansmanından itibaren kazandığı 50’den fazla global ödüle bir yenisini daha ekledi. Yeni Land Rover Defender lansmanından bu yana Top Gear’ın 2020 Yılın Otomobili, Motortrend’in 2021 Yılın SUV’u, Autocar’ın 2020 Yılının En İyi SUV’u, 2021 Dünyada Kadınların Tercihi Ödülleri’nde Yılın Otomobili dahil olmak üzere 50’den fazla dünya çapında ödül kazandı.

SEDAN, STATİONWAGON VE SUV BİR ARADA

Yeni C5 X, tasarımı ve tarzıyla Citroën felsefesinin en iyi örneği. C5 X, bir sedanın zarafeti, bir station wagonun dinamizmi ve bir SUV’un yükseltilmiş duruşunu tek bir gövdede bir araya getiriyor. Hem benzinli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan yeni model, modernlik, statü ve inovasyon ifade ediyor ve tüm bu özelliklerle hem büyük hacimli otomobil hem de SUV segmenti müşterilerinin yüksek beklentilerini karşılıyor.

Yeni C5 X, Citroën Advanced Comfort programı kapsamında sunulan yeni Citroën Advanced Comfort aktif süspansiyon ve Advanced Comfort koltuklar sayesinde sürücü ve beraberinde yolculara Lounge seviyesinde konforlu bir yaşama alanı sunuyor. C5 X, genişleyen Yükseltilmiş Gösterge Ekranı, yarı otonom sürüşü sağlayan sürüş destek sistemleri ve doğal ses tanıma özelliğine sahip yeni 12 inçlik HD dokunmatik ekranlı iletişim arayüzü ile araçtaki yaşamı kolaylaştıran son derece gelişmiş ve modern teknolojilerle donatılıyor. C5 X şarj edilebilir hibrit versiyonuyla, elektrikli sürüş özelliği ile kısıtlamaların yaşandığı şehir merkezlerine erişim veya içten yanmalı motorla uzun yolculuklar olmak üzere üstün hareket özgürlüğü sunuyor. 225 beygir güç üreten sistem, tamamen sessiz, titreşimlerden arındırılmış ve daha da önemlisi sıfır CO2 emisyon değeriyle ZEV sürüş modunda 50 kilometre menzile imkân tanıyor. Saatte maksimum 135 kilometre hıza imkân tanıyan sistem böylece çoğu kullanıcının günlük sürüş gereksinimlerini karşılıyor.