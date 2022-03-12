Türkiye'nin KKTC ve BAE ile imzaladığı anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'nin KKTC ve BAE ile imzaladığı anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara'da 28 Aralık 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Eylem Planının" yürürlüğe girmesi hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Söz konusu protokolle iki ülke arasında ulusal egemenlik, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkeleri çerçevesinde mevcut dostane ilişkileri ve yakın iş birliğini geliştirmek için turizmin geliştirilmesi hususunda yurt dışında tanıtımı ve gerekli olan diğer hususlarda var olan iş birliğinin daha da artırılması amaçlanıyor.
Ankara'da 24 Kasım 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BAE Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın yürürlüğe girmesi hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Bu kapsamda, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve çevre alanında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti tarafından 28 Haziran 2012 tarihli anlaşma ile Kırgızistan Cumhuriyeti'ne sağlanan kredi kapsamında 1 Eylül-31 Aralık 2021 arasında tahakkuk eden anapara, faiz, temerrüt faizi ve diğer yükümlülüklerin G-20 borç erteleme girişimi çerçevesinde ertelenmesine ilişkin olarak 31 Aralık 2021'de imzalanan ekli Yeniden Yapılandırma Anlaşmasının yürürlüğe girmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de çıktı.
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