Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu Covid-19 nedeniyle kapatıldı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 16:27

Nürnberg Başkonsolosluğu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Evinde karantina sürecinde olan bir başkonsolosluğumuz çalışanının 13 Ağustos’ta alınan Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle başkonsolosluğumuz tedbir amaçlı olarak bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.