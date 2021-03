Türkiye'nin rakibi Norveç, Katar'ı protesto etti

Norveç Milli Takımı, dün akşam (24 Mart) 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda oynadıkları ilk maçta Cebelitarık karşısında deplasmanında 3-0 kazandı. Norveçli futbolcular maçtan önce, 2022 yılında Katar’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası için yapılan stadyumların inşaatlarında çalışan göçmen işçilere yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti.

Eski Trabzonspor futbolcusu Alexander Sörloth ve Borussia Dortmund’un dünyaca ünlü genç yıldızı Erling Haaland’ın da forma giydiği Norveç A Milli Takımı, maç öncesi seremoniye üzerinde “İnsan hakları – sahada ve saha dışında” yazan tişörtlerle çıkarak Katar’ın göçmen işçilere yönelik tutumunu protesto etti.

Human rights - On and off the pitch. #GIBNOR pic.twitter.com/L28CfxVaug