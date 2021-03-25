Türkiye'nin rakibi Norveç, Katar'ı protesto etti

25 Mart 2021 Perşembe, 13:30

Norveç Milli Takımı, dün akşam (24 Mart) 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda oynadıkları ilk maçta Cebelitarık karşısında deplasmanında 3-0 kazandı. Norveçli futbolcular maçtan önce, 2022 yılında Katar’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası için yapılan stadyumların inşaatlarında çalışan göçmen işçilere yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti.

Eski Trabzonspor futbolcusu Alexander Sörloth ve Borussia Dortmund’un dünyaca ünlü genç yıldızı Erling Haaland’ın da forma giydiği Norveç A Milli Takımı, maç öncesi seremoniye üzerinde “İnsan hakları – sahada ve saha dışında” yazan tişörtlerle çıkarak Katar’ın göçmen işçilere yönelik tutumunu protesto etti.

Katar’ın Dünya Kupası Organizasyon Komitesi ise Norveç Milli Takımı’nın protestolarıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

TROMSÖ: “İŞÇİLER ‘MODERN KÖLELİK KOŞULLARI’ ALTINDA ÇALIŞIYOR”

Norveç Milli Takımı’nın yanında, ülke futbolunun önde gelen ekiplerinden Tromsö de resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için yapılan inşaatlarda çalışan işçilerin “modern kölelik koşulları” altında çalıştığına dikkat çekti ve Norveç Futbol Federasyonu’nu Dünya Kupası’nı boykot etmeye çağırdı. Trömsö tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Son yıllarda FIFA ile Katar arasındaki 2022 Dünya Kupası bağlantısı tartışma konusu oldu. Çok sayıda rapor Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın inşaatlarında çalışan işçilerin çalışma koşullarının kötülüğü ispatladı. Birçok futbolcu uzun yıllar boyunca devam stad inşaatlarında çok sayıda ölüm bildirdi. Katar’daki sistem ‘modern kölelik’ olarak tanımlanıyor.

Şu ana kadarki strateji, Katar’daki yönetimle diyalog kurmaya çalışmak ve sorunu bu şekilde çözmek oldu. Norveç Futbol Federasyonu’nun bu çözümüne inandık. Ancak bu yöntem hiçbir işe yaramadı. The Guardian gazetesinde geçen haftalar yayınlanan haberlerde, ölüm sayısının trajik boyutlara ulaştığını gördük. Diyaloğun işe yaramadığını gördük ve bir sonraki adıma geçmeye karar verdik: Boykot!

Futbolu seven milyarca kişinin ve olduğunu biliyoruz. Para her zaman bizim sporumuzun önemli bir parçası oldu. Ancak bu yolsuzluğu, hayati tehlike arz eden çalışma koşullarını kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor. Tromsö olarak içinde bulunduğumuz süreçte futbolun geri planda kalması gerektiğini düşünüyoruz. Futbolun neyi temsil ettiğini ve neden milyonlarca insanın sporumuzu sevdiğini düşünmeliyiz.

Mevcut koşullar altında bu Dünya Kupası’nın düzenlenmesi kabul edilemez. Futbol adına insanların ölmesini kabul etmiyoruz. Futbol, ülkelerin iç işlerini kontrol edemez fakat düzenlenecek turnuva için belli kurallar konulmasını talep ediyoruz. Tromsö olarak Norveç Futbol Federasyonu’nu da Dünya Kupası’nı boykot etmeye çağırıyoruz. Norveç’in Dünya Kupası elemelerini geçmesi durumunda Katar'a gitmeyi reddetmesi gerektiğine inanıyoruz.”