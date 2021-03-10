Türkkan, İYİ Parti’nin ‘HDP kapatılsın’ çağrılarına karşı tavrını açıkladı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 'HDP'nin kapatılması ve fezlekeler' ile ilgili İYİ Parti'nin tavrını açıkladı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, KRT TV'de yayımlanan Şimdiki Zaman programında 'HDP'nin kapatılması ve fezlekeler' ile ilgili İYİ Parti'nin tavrını açıkladı.
Gürkan Hacır'ın "İYİ Parti, HDP'nin kapatılmasını istiyor mu?" sorusunu yanıtlayan Türkkan "Siz HDP'nin gerçekten kapatılmak istendiğine inanıyor musunuz?" dedi.
Türkkan, "HDP, Cumhur İttifakı'nın elinin altında duran bir levye, ne zaman sıkışsa milleti dövmek için çıkarıp işi bitince yerine koyuyor. Bugüne kadar 8 kere HDP ile alakalı parti kapatılmış, bir şekilde geri gelmişler. Böyle bir kararı getirsinler meclise 'evet' diyeceğiz. Bizi sınamak için yapıyorlarsa hodri meydan. Getiremezler asla ve kat'a..." dedi.
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