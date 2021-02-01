Türkmen lider Erşat Salihi'den IŞİD'in elinde esir 400 kadın için çağrı
Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, 400 Türkmen kadınının Suriye’de terör örgütü IŞİD'e bağlı hapishanelerde bulunduğunu bildirdi.
Salihi yaptığı yazılı açıklamada, Irak İstihbarat Servisi’nin Türkmen kadınların IŞİD'in elinde bulunduğu yönündeki resmi belgelerini paylaşarak, şunları kaydetti:
"Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’nun yazışmaları üzerine Irak Ulusal İstihbarat Servisi’nce 400’den fazla Türkmen kadınının Suriye’de IŞİD'e bağlı Rakka, Haseke ve Afrin hapishaneleriyle Hol Kampı’nda bulunduğu tespit edildi."
Salihi, söz konusu Türkmen kadınların kurtarılması için Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’nun Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçtiğini belirtti.
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