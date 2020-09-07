Turuncu ve Gri Kategori'de aranan teröristler etkisiz hale getirildi

07 Eylül 2020 Pazartesi, 10:52

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;



İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA), Atak Helikopteri desteği ile dün gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda Turuncu Kategori'de yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak olduğu ortaya çıktı.

Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise terörden arananlarda Gri Kategori'de yer alan Azad Şoreş kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi.