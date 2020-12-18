TÜSİAD ekonominin doğru işleyebilmesi için güvene ihtiyaç olduğunu söyledi

18 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Egeli genç iş insanlarıyla buluşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye ekonomisinin normalleşmeye, şeffaflaşmaya ve ekonomi politikalarının sadeleşmeye olan ihtiyacının net olduğunu belirterek “Her ne kadar 1.5 ay evvel atılmaya başlanan rasyonel adımlarla ekonomide görece sakinleme işaretleri görüyor olsak da henüz yolun başında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Önümüzdeki kısa vade de çok kritik ve bir o kadar da zorlu bir sürece işaret ediyor” dedi.

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) online olarak düzenlediği toplantıda TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’yi konuk etti. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, pandeminin çalışma yaşamına getirdiği bazı avantajlar olduğunu da belirtti.

Etkinliğe ABD’den katılan Kaslowski “Hem ekonominin hem de iktisat politikalarının doğru işleyebilmesi için olmazsa olmazın güven olduğunu hatırlatmak isterim. Uzun vadeli stratejilere yöneldiğimiz, rasyonel bir yönetim benimsediğimiz, temel hak ve hürriyetler konusunda daha fazla özgürlükçü bir çizgiye geldiğimiz taktirde ülkemizin, toplumumuzun enerjisini verimli ve yapıcı bir yöne sevk edebileceğimizden eminim” şeklinde konuştu.