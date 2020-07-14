TÜSİAD, TOBB, TÜRKONFED, DEİK ve İSO'dan 15 Temmuz mesajı

14 Temmuz 2020 Salı, 16:19

TÜSİAD BAŞKANI SIMOME KASLOWSKİ:

Ortak duruş demokrasiye sahip çıktı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 15 Temmuz'da demokrasiye karşı gerçekleştirilen darbe girişimine karşı, siyasi partilerin ve toplumun sürecin başından beri ortak bir duruş sergileyerek demokrasiye sahip çıktığını belirtti.

Bu ortak duruşun toplumun demokrasiye inancını ve ona karşı yapılan müdahalelere duyarlılığını da ortaya koyduğunu ifade eden Kaslowski, demokrasiye karşı yapılan müdahale girişimi sonrasında hükümet ve Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomiden sorumlu denetleyici ve düzenleyici kurumların yaptığı girişimler ve aldığı tedbirlerle piyasalara güven telkin edildiğini ve finansal piyasaların sorunsuz şekilde çalışmaya devam ettiğini hatırlattı. Kaslowski, şunları kaydetti:

"Güvenlik endişelerinin ön plana çıktığı kısa dönemde oluşan belirsizlik reel sektör üzerinde etkili oldu. 2016 yılının ikinci yarısında önemli bir yavaşlama hissedildi. 2017 başında ekonomiye Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla verilen yüklü miktarda kredi sayesinde ekonomimiz 2017 yılında yüzde 7'nin üzerinde büyümeyi başardı ama yüksek kredi artışı bazı kırılganlıkları da beraberinde getirdi. Son üç yıldır maalesef büyüme oranımız tarihi ortalamaların altında seyrediyor. Artan makroekonomik dengesizliklerin yarattığı kırılganlıklar çeşitli nedenlerle tetiklenerek krizlere neden oluyor.

Önümüzdeki dönemde uzun zamandır süregelen kırılganlıklarımızı sürdürülebilir politikalar ile giderebilir, ekonomideki verimlilik sorununu aşmak için vergi, eğitim ve işgücü piyasalarında gerekli reformları yapabilirsek dijitalleşen dünyayı daha hızlı yakalayabilir ve teknolojik gelişime odaklanabiliriz. Bir daha asla benzer girişimleri yaşamamak için demokrasimizi ve hukuk devletini güçlendirmeli, özgür düşünceyi mümkün kılan ifade özgürlüğü ve temel hak alanlarını genişletmeliyiz. TÜSİAD olarak demokratik ve müreffeh bir ülke hedefimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

Türk iş dünyası, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında göğüslerini siper eden vatan evlatlarıyla iftihar ettiklerini belirterek "Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletin dirayetiyle Türkiye'yi kaba kuvvetle teslim almaya kalkışanlara karşı tarihi bir set çektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağının görüldüğünü vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimiz cesaretle, ferasetle ve inançla vatan savunmasında yer almış ve bu milli direnişle yeni bir destana imza atmıştır. FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

TÜRKONFED:

Türk Milleti her zaman, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği üzere, Türk Milleti her zaman, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Toplumun her kesiminde derin izler bırakan darbe girişimi karşısında iş dünyası olarak yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadık." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada Türkiye'nin siyaset ve ekonomi alanında dünyada sergileyebileceği gücün en etkin kaynaklarının, demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler toplumu olma nitelikleri olduğunu bildirildi.

Bu değerlere yönelen bir saldırı olan, FETÖ ve iş birlikçileri tarafından başlatılan hain darbe teşebbüsünün, demokrasiye olan inanç, millet iradesine bağlılık ve toplumsal birliktelik ile bertaraf edildiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu uğurda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımıza minnet ve şükran duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği üzere, Türk Milleti her zaman, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Küresel ekonomide ve içeride yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin görece az etkilenmesinde, iş dünyasının da katkıları büyüktür.

Toplumun her kesiminde derin izler bırakan darbe girişimi karşısında iş dünyası olarak yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadık. Belirsizlik ve endişelere rağmen ülkemizin potansiyeline inandık, yerli üretime, teknolojiye ve Ar-Ge’ye yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürdük. Ülkemize, ekonomimize ve toplumsal refaha katkı vermeye devam ettik. Ekonomimizin sürdürülebilir kalkınma odaklı yeni bir hikaye yazması için de üç önemli tuzaktan, 'Orta Gelir, Orta Demokrasi ve Orta Eğitim' tuzaklarından kurtulmamız gerektiğini aktardık.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin toplumsal yapılarında da gördüğümüz üzere bir ülkede ekonomik refah ve demokrasinin gerekli ve yeterli şartı, fikirlerini özgürce ifade eden örgütlü toplumdur. Sivil toplumun gelişmesi demokrasileri güçlendirirken, gelişmiş demokrasilerde sivil toplumun güçlenmesi, refaha giden yolun kapısını aralamaktadır."

TÜRKONFED açıklamasında, 15 Temmuz'da gösterilen dayanışma ruhunun, ekonomik ve toplumsal refah için de ortak akıl ve ortak vizyonla harekete geçirebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Bu bakış açısıyla Cumhuriyet değerlerini ve evrensel demokratik ilkeleri savunmaya, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için her zorlukta tek nefes olmayı başarabilen tüm vatandaşlarımızın Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.

DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK:

Tek vücut mücadele saldırının üstesinden geldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise FETÖ'nün hain darbe girişimiyle Türkiye'nin demokrasi ve milli bütünlüğüne göz diktiğini belirterek, devletin ve milletin tek vücut halinde verdiği mücadeleyle saldırının üstesinden gelindiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin, ülke ekonomisi üzerinde etkileri olduğunu ifade eden Olpak, "Özellikle yurt dışında Türkiye'nin algısını, manipülatif haberler ve spekülasyonla bozmaya çalışan bir yapıya karşı mücadele verdik. Ülkemizin yükselişini ve ekonomik istikrarını bozmaya çalıştılar. Bu dönemde izlenen kara propaganda neticesinde bir süreliğine turizm gelirlerimizde düşüş yaşanırken, CDS primlerimiz yükseldi ve hatta bazı uluslararası derecelendirme kuruluşları ise haksız yere ülkemizin notunu düşürdü." diye konuştu.

Darbe girişiminin reel sektör üzerinde ciddi etki yaratmadığına işaret Olpak, ancak finansal piyasalar açısından ülkeden sermaye çıkışı ve borçlanma maliyetlerinin yükselmesi yoluyla nispeten girişimin olumsuzluklar meydana getirdiğini dile getirdi. Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"'Güçlü Türkiye' ve '2023 hedefleri' doğrultusunda hem devletimiz hem de Türk iş dünyamız, ne yatırımda ne de üretimde asla hız kesmedi. 2018 yılında yaşanan ve ülkemizin makroekonomik gerçekleriyle örtüşemeyen kur hareketliliğinden bile güçlenerek çıkmayı bildik. 2018 ve 2019 yıllarında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek dış ticaret rakamlarına ulaştık."

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE:

Darbe teşebbüsü direkt gelişen ve büyüyen Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de darbe teşebbüsünün Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, siyasi ve ekonomik istikrarına yönelik yürütülen operasyonların en acımasız ve en kanlısı olduğunu söyledi.

Bu teşebbüsün, Türk milletinin darbelere karşı önceki yıllardan farklı olarak topyekun ortaya koyduğu iradesiyle dur demeyi başardığını, hıyanet içerisinde kirli planlar yapanlara bundan sonra da böyle bir teşebbüsü akıllarına bile getiremeyeceklerini en vurucu şekilde gösterdiğini dile getiren Gülle, şunları kaydetti:

"Türk ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olarak bizler, bu hain teşebbüsün direkt olarak gelişen ve büyüyen Türkiye'yi hedef aldığını gayet iyi bilmekteyiz. Türkiye artık ihracatta büyük atılımlar yapan, savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil, onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke olma yoluna girmiştir. 15 Temmuz'da birlik olan iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ekonomi yönetimine daha etkin katılım başlamış, piyasa ekonomisine dayalı zihinsel, kurumsal ve sektörel boyuttaki dönüşüm başarı ile hayata geçmeye başlamıştır.

Bu da hem Türk toplumunun hem de dünyanın Türkiye algısını daha da güçlendirmiş ve ekonomik demokratikleşmesinin güçlendirdiği özgüveni, milli egemenlik, milli irade ve milli ekonominin korunması ve kollanması adına çok daha güçlü bir zemine taşımıştır. Dolayısı ile 16 Temmuz 2016 sabahı, Türkiye milli iradenin tüm süreçlere hakim olduğu, bugün ve gelecekte içeriden ve dışarıdan kimsenin artık Türkiye'nin geleceğine, kaderine müdahale etmeye cesaret edemeyeceği bir döneme uyanmıştır. "

Gülle, 16 Temmuz’dan bugüne olduğu gibi Türkiye'nin demokrasi adına verdiği haklı mücadelesini, vatandaşından iş dünyasına, siyasete ve ordusuna kadar topyekün birlik içerisinde vermeye devam edeceğini, dünyanın neresinde olursa olsun, yönünü hep milli rotasında tutacağını aktardı.

İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN:

15 Temmuz 2016, unutmamamız gereken kara bir geceydi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların, insanlık, demokrasi ve hukuk devleti açısından asla unutulmaması gereken kara bir gece olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, "Türkiye'nin milletin güçlü iradesiyle bu hain darbeyi başarıyla püskürterek şunu bütün dünyaya ilan etmiştir; bu millet artık gücünü sandıktan almayan, yetkisi millete dayanmayan hiçbir gücü meşru kabul etmeyecektir. İş dünyası olarak da darbenin karşısındaki duruşumuzu, daha ilk günden ve sonrasında sürekli olarak ekonomide karşılaştığımız stres testleriyle dolu o günleri başarıyla geçerek, üreterek ve çalışarak gösterdik. Dün nasıl millet olarak kenetlendiysek, bugün ve yarın da aynı duygu ve irade ile demokrasinin, sandıktan çıkmış millet iradesini yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TESK BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN:

4'üncü yıl dönümünde bir kez daha kınıyoruz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her zaman en büyük gücün milli irade olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4'üncü yıl dönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak TESK'in 51 üyesini şehit verdiğini hatırlattı.

Hain darbe girişimine halkla birlikte ilk karşı çıkanların ahilik teşkilatı üyeleri olduğuna işaret eden Palandöken, "Canımız pahasına ülkemize ve demokrasimize sahip çıktık. Her zaman en büyük güç, milli iradedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve beraberliğini ve milletimizin serbest iradesiyle seçilmiş Cumhuriyet hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4'üncü yıl dönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf ve sanatkarların, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman Cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkanı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz ve esnaf teşkilatımız ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Ülkemiz üzerinde kötü emel besleyenler hiçbir zaman heveslenmesinler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep var olacaktır. Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır."

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN:

Sadece demokrasi değil ekonominin de sağlam temelli olduğunu gördük

“Türk Milleti 15 Temmuz’da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesi vatanına milletine sahip çıkan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz’da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. Milletimiz içeride ve dışarıda kurulan hain tuzakları ilelebet bozdu. İş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız”

ASO BAŞKANI NURETTİN ÖZDEBİR:

Hainlerin iş dünyasından temizlenmesi için de çaba gösterdik

“15 Temmuz 2016 tarihinde içerden ve dışardan bazı hainlerin, ülkenin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimini etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığı, her 15 Temmuz'da ilelebet hatırlanacaktır. Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olmuştur. Türk Milleti demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacaktır.

Biz Ankara Sanayi Odası olarak 15 Temmuz'da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra, iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz”

MASFED BAŞKANI AYDIN ERKOÇ:

Türkiye tüm dünyaya örnek oldu

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Otonomi Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da büyük cesaret örneği gösterip zorlu bir demokrasi savaşı verdiğini belirterek "Aziz milletimiz demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için tüm cesareti ve ferasetiyle bu belayı durdurarak tüm dünyaya örnek oldu." ifadelerini kullandı.

İNTES BAŞKANI CELAL KOLOĞLU:

Millet olarak el ele vererek aştık

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkarak bu uğurda canını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını belirterek, bu girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği kararlı duruş ve meydanlarda nöbet tutan milletin gösterdiği birlik ve beraberlikle engellendiğini vurguladı.

Koloğlu, "Dört yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en uzun ve karanlık gecelerinden birini millet olarak el ele vererek aştık. Milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi, bir ve beraber olduğumuzda ne kadar güçlü, ne kadar büyük ve ne kadar güzel bir ülke olduğumuzu ortaya koymuştur" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRMOB BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU:

Türk milleti, demokratik sisteme bağlılığını dünyaya ilan etti

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türk milletinin, 15 Temmuz'da demokratik sisteme bağlılığını dünyaya ilan ettiğini belirtti. Kartaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye'nin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da ülkesine, cumhuriyete ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıktığını anımsatan Kartaloğlu, Türk milletinin demokratik sisteme bağlılığını, dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Kartaloğlu, "Demokrasiye olan inancımız ve kararlılığımızla, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu en net şekilde ifade edilmiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz.” ifadelerini kullandı.