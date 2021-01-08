TÜSİAD'tan enflasyon açıklaması: "Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak"
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Koç Üniversitesi-TÜSİAD tarafından online olarak düzenlenen "2021 Yılında Türkiye Ekonomisi" konulu panelde konuştu.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şu açıklamayı yaptı:
* Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak, rehavete kapılmadan çaba sarfetmeliyiz
* Önümüzde enflasyonla mücadelede oldukça uzun yol var, bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum
* Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu var: Fiyat istikrarı ve finansal istikrar; enflasoynu düşüremediğimiz ortamda finansal istikrar da malesef mümkün olamıyor
* Yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip büyüyelim dediğinizde kaynakları israf ediyoruz; enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir
* Yalnızca doğru iktisat politikaları yeterli olmayabiliyor; hukuk ve ekonomi reform gündeminin hızla hayata geçmesi, küresel bölgesel ekonomik işbirlikleri konumunuzu olumlu etkileyebilecek
* Türkiye ekonomisinin ilk yarıda rehavete kapılabileceği tek bir gün dahi yok; belli bir dönem iktisadi büyümeden feragat edeceğimiz bir dönemden de geçeceğiz
Kaynak: Reuters
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