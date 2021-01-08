TÜSİAD'tan enflasyon açıklaması: "Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak"

08 Ocak 2021 Cuma, 11:15

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şu açıklamayı yaptı:



* Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak, rehavete kapılmadan çaba sarfetmeliyiz

* Önümüzde enflasyonla mücadelede oldukça uzun yol var, bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum

* Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu var: Fiyat istikrarı ve finansal istikrar; enflasoynu düşüremediğimiz ortamda finansal istikrar da malesef mümkün olamıyor

* Yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip büyüyelim dediğinizde kaynakları israf ediyoruz; enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir

* Yalnızca doğru iktisat politikaları yeterli olmayabiliyor; hukuk ve ekonomi reform gündeminin hızla hayata geçmesi, küresel bölgesel ekonomik işbirlikleri konumunuzu olumlu etkileyebilecek

* Türkiye ekonomisinin ilk yarıda rehavete kapılabileceği tek bir gün dahi yok; belli bir dönem iktisadi büyümeden feragat edeceğimiz bir dönemden de geçeceğiz

Kaynak: Reuters