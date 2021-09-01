Tuzla TEM Otoyolunda araç takla attı; 2 yaralı
Tuzla'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Önünde kaza yapan araca çarpmamak için fren yapan bir otomobil ise trafik tabelalarına çarptı. TEM otoyolunun trafiği, kazanın ardından felç oldu.
Tuzla'da gerçekleşen kaza, TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı karşısında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde bulunan Yusuf Ziya Doğan yönetimindeki 34 YA 4363 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeyken lastiği patlayınca, kontrolden çıkarak takla attı.
Bu sırada arkasından gelen Engin Karadağ'ın kullandığı 34 TD 010 plakalı otomobil ise kaza yapan araca çarpmamak için ani fren yaparak kontrolden çıktı ve trafik tabelasına çarptı. Kazada ilk kazayı yapan Yusuf Ziya Doğan'ın kullandığı hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, diğer otomobilde bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Ziya Doğan ve yanında bulunan Meryem Çelebi, olay yerinde gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye gönderildi. Yaşanan kaza nedeni ile TEM Otoyolu'nun trafiği uzun bir süre aksadı. Otoyolun trafiği ilerleyen saatlerde kaza yapan araçların kaldırılması ile tekrar normal seyrine döndü.
Kaza yapan otomobilin sürücüsü Engin Karadağ, "Önümdeki aracın lastiği başladı. Önümde dönmeye başladı. Ben de ona vurmamak için tabela direğine vurdum bilerek" dedi.
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