Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide yangın: 1 işçi yaralı
Tuzla'da bir tersanede bakımı yapılan gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tersanede çalışan yabancı uyruklu bir işçi yaralandı. Gemideki yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesindeki bir tersanede bakımı yapılan gemide çıktı. Canlı hayvan taşımada kullanıldığı öğrenilen gemiden alevlerin yükseldiğini gören görevliler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Tuzla itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca olay yerine sağlık ve polis ekipleri de geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saat süren soğutma çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü.
YANGIN, CEP TELEFONU KAMERASINDA
Ayrıca, gemiden alevlerin yükseldiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 4 katlı olduğu belirtilen geminin içerisindeki alevler görülüyor. Bu sırada tersanede de kısa süreli panik yaşanıyor.
1 İŞÇİ YARALANDI
Öte yandan, yangın sırasında yabancı uyruklu bir işçinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri de yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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