Tuzla'daki bir sitenin kentsel dönüşüm sürecinde 4 senedir çivi bile çakılmadı

İstanbul Tuzla'daki Birlik Sitesi'nin hak sahipleri, 4 senedir inşaat yapılamayan kentsel dönüşüm sürecini protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 00:46
Tuzla'daki bir sitenin kentsel dönüşüm sürecinde 4 senedir çivi bile çakılmadı
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Evleri kentsel dönüşüme giren ancak karşı sitenin açtığı dava yüzünden 4 senedir tek bir çivi çakılamayan İstanbul Tuzla'daki Birlik Sitesi projesi için, yüzlerce site sakini tarafından eylem düzenlendi.

Show TV'nin haberine göre çoğunluğu emekli 160 hak sahibini ilgilendiren ve 4 senedir inşaatın durduğu kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 17 site sakini yeni evlerini görmeden hayatını kaybetti. Yüzlerce site sakini, eylemde 'Evlerimizi istiyoruz', 'hakkımız haram' sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı.


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