Tuzla'daki bir sitenin kentsel dönüşüm sürecinde 4 senedir çivi bile çakılmadı

Evleri kentsel dönüşüme giren ancak karşı sitenin açtığı dava yüzünden 4 senedir tek bir çivi çakılamayan İstanbul Tuzla'daki Birlik Sitesi projesi için, yüzlerce site sakini tarafından eylem düzenlendi.

Show TV'nin haberine göre çoğunluğu emekli 160 hak sahibini ilgilendiren ve 4 senedir inşaatın durduğu kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 17 site sakini yeni evlerini görmeden hayatını kaybetti. Yüzlerce site sakini, eylemde 'Evlerimizi istiyoruz', 'hakkımız haram' sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı.