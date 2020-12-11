TVF'den 'Milli Piyango' açıklaması

11 Aralık 2020 Cuma, 10:18

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Milli Piyango'da KDV tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Sönmez, "Bir vergi kaybı yok. Yüzde 10 şans oyunları vergisi var. 10 yıllık bir işletmeye teklif verdiğinizde ciro 900 milyon olsaydı kamuya 552 milyon kalacaktı. Bizim modelde 753 milyon kalıyor" dedi.

Sönmez, "Bu model ihalenin başında da açıklanmıştı. Açıklanma sebebi şuydu İkramiye oranını artırmadan bu işi büyütemez ve ciro taahhüdü de alamazsınız. Olaylara statik değil dinamik bakmak lazım. Denetimlerimiz sürüyor. Milli Piyango denetçi rolünü de sürdürüyor. Çok ciddi bir alt yapı yatırımı yapıldı. 2 yıl içerisinde 6 bin bayiyi 10 bine çıkarma tahhüdü var. Bütün teknoloji altyapısı değiştirildi. Herhangi bir şirkete fayda yaratılmıyor, ilgili operatörün komisyonu üzerinden kdv ödeniyor. İstisnamız şuna yarıyor, operasyonel giderlerin azaltılması ve istisnadan çıkan faydanın ve ikramiyenin artıırılması. İkramiyenin artırılması kullanıcıya yarıyor" ifadelerini kullandı.