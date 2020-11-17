Twitter’a hikaye özelliği geliyor: Fleets

17 Kasım 2020 Salı, 17:01

Twitter, Snapchat, Facebbok ve Instagram'da yaygın olarak kullanılan hikaye özelliğini kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Fleets isimli uygulama, anlık düşünceleri paylaşmak için sohbeti başlatmaya yardımcı olacak ve diğer uygulamalarda olduğu gibi sadece 24 saatliğine kalacak.

Uygulama için yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kullanıcılar, metin, Tweetler, fotoğraflar veya videolar ile Fleet oluşturabilecek ve Fleet’lerini çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirebilecek. Fleets’de bir Tweeti paylaşmak için Tweetin altındaki 'Paylaş' simgesine ve ardından 'Fleet’de Paylaş'a basmak yeterli. Sonra, bazı metin veya emojilerle bunun hakkında ne düşündüğünü kullanıcı ekleyebilir. Yakın zamanda, çıkartmalar ve canlı yayın özelliği Fleets’de mevcut olacak."

Yapılan açıklamaya göre Twitter’da takipçiler, Fleets’leri ana sayfa zaman akışlarının en üstünde görebilecek.

Tam profili görebilen herkes orada kişinin Fleets’lerini de görebilecek.

Kullanıcı, herkesten Direkt Mesaj alma seçeneğini etkinleştirdiyse Fleets’lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet’e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak ve sohbete Direkt Mesajlarda devam edilebilecek.

Twitter, Brezilya, İtalya, Hindistan ve Güney Kore'de yaptığı deneme testlerinin sonuçlarına dair şunları söyledi:

"Fleets’lerin insanların sohbete daha rahat katılmalarına yardımcı olduğu görüldü. Fleets kullananlar, Fleets ve Direkt Mesajlar aracılığıyla Twitter'da daha fazla sohbete katıldılar. Twitter'da yeni olanlar, Fleets’leri akıllarından geçenleri paylaşmanın daha kolay bir yolu olarak gördüler. Bir gün sonra kaybolduğu için Fleets, insanların kişisel ve gündelik düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını paylaşırken kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı oldu."

Fleets, kullanıcıların geri bildirimlerine göre yeni özelliklerle zaman içerisinde güncellenecek.

Önümüzdeki günlerde, dünya genelindeki herkesin iOS ve Android için Twitter'da Fleets’leri olacak.