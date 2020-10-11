Twitter'a yeni özellik: Önerilen takipler dönemi başlıyor
Popüler sosyal medya uygulaması olan Twitter, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmak için hazırlanıyor. Twitter 'Önerilen Takipler' isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Buna göre Twitter profili olarak tanımladığı kişiler ve sayfalar arasından seçilecek.
Twitter, hesapları takip etmenin yeni bir yolunu test ediyor. Uygulama, takip ettiğiniz birinin profil sayfasında takip etmek isteyebileceğiniz diğer hesapların bir listesini açacak yeni bir “Önerilen Takip” özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, mikro blog platformu kullanıcılarına takip önerileri sunacak. 'Önerilen Takipler' isimli özellik sayesinde bir Twitter hesabına girildiğinde, hesabın hemen altında kullanıcıya özel öneri listesi yer alacak. Kullanıcılar bu listede yer alan hesaplar arasında istediklerini ya da tek seferde hepsini takip edebilecek.
ŞİMDİLİK SADECE ANDROIDDE KULLANILIYOR
Kullanıcıların karşısına çıkacak bu profiller platformun güvenilir Twitter profili olarak tanımladığı kişiler ve sayfalar arasından seçilecek. Söz konusu özellik şimdilik yalnızca Android cihazlarda test ediliyor. "Önerilen Takipler" özelliğinin kullanıma gireceği tarih ile ilgili resmi bir açıklama ise bulunmuyor.
Kaynak: Yeniçağ
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