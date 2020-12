Twitter'ın 2020'de en çok retweet'lenen paylaşımı belli oldu

Sosyal paylaşım platforumu Twitter’da 2020 yılında en çok retweet’lenen- beğenilen tweet’ler ve en çok konuşulan kişiler açıklandı.

Açıklamaya göre, Marvel serilerinde 2016-19 döneminde Black Panther (Kara Panter) karakterini canlandırarak dünya çapında şöhrete kavuşan Chadwick Boseman’ın hesabından atılan ve 43 yaşındaki aktörün ölümünü duyuran tweet, senenin en çok retweet’lenen paylaşımı olurken, tüm zamanların da en çok beğenilen tweet’i olarak kayıtlara geçti.

28 Ağustos'ta kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Boseman'ın hesabından yapılan tweet, 924 bini alıntı olmak üzere toplamda 3.1 milyondan fazla kez retweet edildi. 165 binden fazla kişinin yorum yaptığı tweet, aynı zamanda resmi olarak 24 saatten az bir sürede en çok beğenilen tweet oldu.

En çok beğenilen 2'inci tweet ise eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Kobe Bryant'ın anısına attığı tweet oldu: "Kobe, sahada bir efsaneydi ve anlamlı olabilecek bir şekilde ikinci perdesine yeni başlıyordu. Gianna'yı kaybetmek ebeveynler olarak bizim için daha da üzücü. Michelle ve ben, Vanessa ve tüm Bryant ailesine bu akla gelinmeyecek günde sevgi ve dualarımızı gönderiyoruz."

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.