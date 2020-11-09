Uber, Covid-19 zararını açıkladı: 5.8 milyar dolar kaybetti

09 Kasım 2020 Pazartesi, 14:19

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan virüs pek çok şirketin operasyonlarını da olumsuz yönde etkiledi.

Pandemiden olumsuz etkilenen şirketlerden birisi olan araç çağırma uygulaması Uber bu senenin ilk üç çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

CNN International'da yer alan habere göre, Uber bu dönemde 5.8 milyar dolar (yaklaşık 48 milyar TL) kaybetti.

Aynı dönemde 3.1 milyar dolar gelir açıklayan şirketin gelirleri bir önceki döneme göre yüzde 18 azaldı.

Ulaşım gelirlerinde toplamda yüzde 53’lük iniş yaşanırken, gıda kuryeliği yapan diğer departmanın faaliyetlerinde Covid-19 etkisinin de yaşandığı bu dönemde yüzde 125’lik artış yaşandı.

Şirketin 2021’de çeyrek raporlarında artıya geçmesi hedefleniyor.

Kaynak: NTV