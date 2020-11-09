Uber, Covid-19 zararını açıkladı: 5.8 milyar dolar kaybetti
2020'nin ilk üç çeyreğine dair bilançosunu açıklayan Uber bu dönemde 5.8 milyar dolar (yaklaşık 48 milyar TL) kaybetti.
İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan virüs pek çok şirketin operasyonlarını da olumsuz yönde etkiledi.
Pandemiden olumsuz etkilenen şirketlerden birisi olan araç çağırma uygulaması Uber bu senenin ilk üç çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.
CNN International'da yer alan habere göre, Uber bu dönemde 5.8 milyar dolar (yaklaşık 48 milyar TL) kaybetti.
Aynı dönemde 3.1 milyar dolar gelir açıklayan şirketin gelirleri bir önceki döneme göre yüzde 18 azaldı.
Ulaşım gelirlerinde toplamda yüzde 53’lük iniş yaşanırken, gıda kuryeliği yapan diğer departmanın faaliyetlerinde Covid-19 etkisinin de yaşandığı bu dönemde yüzde 125’lik artış yaşandı.
Şirketin 2021’de çeyrek raporlarında artıya geçmesi hedefleniyor.
Kaynak: NTV
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması