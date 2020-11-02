Üç büyüklerden arama kurtarma ekiplerine teşekkür mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla İzmir'deki arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 15:17
Üç büyüklerden arama kurtarma ekiplerine teşekkür mesajı
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İşte kulüplerin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar


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