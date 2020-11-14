Üç kentte rekor vaka artışı! Türkiye ortalamasının iki katı
Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, koronavirüs salgınında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ndeki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Altuğ, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de vaka artışlarının Türkiye ortalamasının iki katı olduğunu dile getirdi.
Eylül ayının son haftasından itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de olgu artışlarının Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğuna dikkat çeken Edirne Tabip Odası Başkanı Dr.Gürcan Altuğ, Batı Marmara illerinde ciddi tehlike olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk görülmeye başladığı tarihten itibaren günümüze kadar Edirne'de 111 sağlık çalışanının koronavirüs salgınına yakalandığını belirten Altuğ, 11 Kasım itibariyle Edirne'de Kredi Yurtlar Kurumu'nda 267 koronavirüs hastasının bulunduğunu ifade etti.
GEBE VE ÇOCUK VAKALARI ARTIYOR
Edirne genelinde son 15 günde koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşandığının altını çizen Altuğ, Covid-19 testi pozitif çıkan gebe ve çocuk sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti. Altuğ ayrıca, acil durum dışında büyün ameliyatların durdurulduğunu anlattı.
“SINIR KAPILARI BİR AN ÖNCE KAPATILMALI”
Salgının kontrole alınması için acilen Edirne Sınır Kapılarının bir an önce kapatılması ve şehir giriş çıkışlarına kısıtlama getirilmesi gerektiğini ile süren Dr. Gürcan Altuğ, “14 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması veya yasağı olmalıdır. Temel-zorunlu ve acil mal/hizmet üreten işler dışında tüm işlerde çalışmaların durdurulması olmak üzere virüsün yayılmasını azaltacak, durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir” dedi.
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