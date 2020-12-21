Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı
ABD'nin United Havayolları’na ait bir uçakta koronavirüslü olduğunu sakladığı öne sürülen yolcunun fenalaşarak bayıldığı ve ardından hayatını kaybettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.
United Havayolları’na ait Orlando’dan Los Angeles’a giden uçaktaki bir yolcu fenalaşarak bayıldı. Koronavirüslü (Covid-19) olduğu belirtilen yolcunun titrediği ve uçak kalkmadan önce nefes almakta zorlandığı belirtildi.
Kalp masajı yapılan yolcu için uçak acil iniş emri verdi. Bir saatin üzerinde kalp masajı yapılan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar yolcu kamerasına yansıdı.
Havayolu sözcüsü, yolcunun uçuştan önce kendisine koronavirüs teşhisi konulmadığını ve semptom görmediğini belirten bir belgeyi imzaladığını söyledi.
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