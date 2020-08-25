UEFA Süper Kupa'ya kaç seyirci alınacak?
UEFA, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınmasına karar verdi.
UEFA, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınmasına karar verdi.
UEFA İcra Komitesi bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Avrupa Ligi'nin birincisi Sevilla arasında Budapeşte'de 24 Eylül'de oynanacak Süper Kupa karşılaşmasıyla ilgili önemli bir karar verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Puskas Arena'da oynanacak Süper Kupa maçına stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı belirtildi. Bu karara göre; 67 bin kapasiteli Puskas Arena'daki mücadeleyi yaklaşık 20 bin kişi izleyebilecek.
Süper Kupa, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olacak.
Toplantıda ayrıca diğer tüm karşılaşmaların, ikinci bir karara kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceği de vurgulandı.
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