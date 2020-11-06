UEFA Avrupa Ligi'nde gol yağmuru!
UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler genelde kazanırken golsüz biten maç yoktu.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 maç yapıldı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Roma (İtalya) - Cluj (Romanya): 5-0
Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0
B Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç): 4-1
Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda): 4-3
C Grubu:
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-4
Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa): 3-2
D Grubu:
Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika): 3-1
Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-3
E Grubu:
PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 4-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya): 0-2
F Grubu:
Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya): 1-2
Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0
G Grubu:
Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz): 4-0
Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 1-4
H Grubu:
Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 1-4
Milan (İtalya) - Lille (Fransa): 0-3
I Grubu:
Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan): 2-0
Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 4-0
J Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere): 1-3
Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya): 0-1
K Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0
Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1
L Grubu:
Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika): 2-1
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