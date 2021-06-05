UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Andrea Agnelli'ye tepki gösterdi

05 Haziran 2021 Cumartesi, 18:38

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Nisan ayına damgasını vuran ve daha sonra iptal edilen Avrupa Süper Ligi projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Ceferin, Fransa'da yayın yapan So Foot dergisine yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, neler olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Zaman zaman bölünme tehditleri alıyorduk ve konuyla ilgili belgeler sızıyordu. Ancak bunu çok ciddiye almadık. Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, UEFA Yürütme Komitesi'nin bir üyesiydi. Endişelenecek bir şey olmadığına dair bize güvenceler verdi. 12 isyancı kulübün katıldığı Avrupa Süper Ligi öncesinde yeni reformlar üzerine birkaç toplantı gerçekleştirmiştik. Bu 12 kulübün de içinde olduğu bir toplantı sonrası, hayalet projelerini ortaya çıkardılar."

"DOST OLDUĞUMUZU SANIYORDUM"

Ceferin, sözlerine şöyle devam etti:

"Şüphelenmiş olabiliriz ama yönetiminizdeki insanlar size 'Hayır hayır, böyle bir şey yok. Hepsi saçmalık" diye yeminler ettiler. O yeminlerden sonra onlara inanmamak zordu.

Bu ihanette yer alan insanları üçe ayırdım. İlkine Andrea Agnelli'yi koydum. Bu tamamen kişisel. Bana göre artık Andrea Agnelli diye bir adam yok! Dost olduğumuzu sanıyordum ama son dakikaya kadar bana yalanlar söyledi. 'Endişelenecek bir şey yok' dedi. Bana yeminler ederken Avrupa Süper Ligi belgelerini çoktan imzalamış.

İkinci kategoriye, bana yakın olduğunu düşündüğüm bir grup başkanı koydum. Ne yapmayı planladıklarını önceden söylemediler. Onları suçlamıyorum ama onlar da bu ihanetlerinin bedelini ödeyecekler. Bu turnuva sayesinde, tüm bu başkanlar kendilerini Avrupa futbolunun zirvesinde değişmez bir yere koyacaklarını sandılar. İlk düşünceleri kendi liglerinde oynamak ama UEFA'dan ayrılmaktı. Önce böyle gidecekler, ardından Avrupa Süper Ligi'ni hafta sonu oynamak için kendi liglerini zorlayacaklar ve ikinci planda bırakacaklardı."

"PARA HER ŞEYİ SATIN ALABİLİR Mİ?"

53 yaşındaki Ceferin, "Avrupa Süper Lig düşüncesinin futbolun ötesinde bir tepki aldığını düşünüyor musunuz?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Kesinlikle! Aslında olayın arka planında toplumsal bir mücadele vardı ve bu yüzden tepkiler de çok acımasızca oldu. 12 milyarderin bu şekilde insanları futboldan mahrum bırakma hakkı yoktu. Para her şeyi satın alabilir mi? Futbol sadece bir oyun değil, daha fazlası. Uluslarımızın, kültürlerimizin ve toplumlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden konu futbol dışında da değerlendirildi.

Bu olaydan vazgeçtiklerinde onlara, 'Nasıl bir b...un içinde yuvarlandığınızı fark etmediniz mi?" dedim. Demek istediğim, tüm bu kulüplerin toplayabileceği tüm para... Bunların hepsinin yaşanması da iyi bir şey. Çünkü sürekli savurdukları havadaki tehdidin boş olduğunu gördüler. Şimdi bu kulüplerle dayanışma mekanizması inşa etmek daha kolay olacak. Zor bir mücadele verdik. Çılgın bir şekilde geçen 48 saatti."

"TEKRAR DENEMEYE KALKIŞMAYACAKLAR"

Ceferin, Avrupa Süper Ligi projesinin tekrar denenmeyeceğini savundu:

"Şimdi çok açık bir şey var, tekrar denemeye kalkışmayacaklar. Önümüzdeki 10-15 yıl için bu denemeleri iyi oldu. Olmasaydı asla bilemezdik. 15 yıl sonra ise ben artık futbolda olmayacağım zaten."

Ceferin, "Çocukken bir tekne kaptanı olmak istermişsiniz. Bugün açık denizlerde değilsiniz ve UEFA gemisini yürütüyorsunuz. Şu an nasıl gidiyor?" sorusunu ise "Açıkçası iyi. UEFA çok güzel ve güçlü bir gemi. Denizaltılar tarafından bir saldırıya uğradık ama sonuç olarak batan denizaltılar oldu" şeklinde cevapladı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere, İtalya ve İspanya'dan 12 dev kulüp, 18 Nisan'da Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamıştı. Kamuoyundan gelen yoğun tepki ve İngiliz hükümetinin baskısı üzerine Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Milan, Inter ve Atletico Madrid 72 saat içinde projeden ayrıldıklarını açıklarken; Juventus, Barcelona ve Real Madrid projede kalmıştı.