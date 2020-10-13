UEFA Uluslar Ligi'nde büyüklere büyük şok!
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 7 maçla başladı.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında Almanya ile İsviçre 3-3 berabere kaldı. Almanya'nın gollerini 28. dakikada Timo Werner, 55. dakikada Kai Havertz, 60. dakikada Serge Gnabry attı. İsviçre'nin gollerini 5 ve 57. dakikalarda Mario Gavranovic, 26. dakikada Remo Freuler kaydetti.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Ukrayna, İspanya'yı 76. dakikada Viktor Tsygankov'un golüyle 1-0 yendi.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
4. Grup: Ukrayna-İspanya: 1-0
Almanya-İsviçre: 3-3
C Ligi
1. Grup: Azerbaycan-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-0
Karadağ-Lüksemburg: 1-2
D Ligi
1. Grup: Letonya-Malta: 0-1
Faroe Adaları-Andorra: 2-0
2. Grup: Liechtenstein-San Marino: 0-0
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Ünlü şarkıcı Tom Parker hastalığını açıkladı
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Sen nerede sabredeceksin
- Bahçeli'nin erken seçim ve Adayımız açıklaması TT oldu
Video Haberler
- Su samurunu Gel pisi pisi, gel pisi pisi diye çağırdı
- Otoyolda korku dolu anlar
- CHP'li Özel, Berberoğlu kararını sert eleştirdi
- Çavuşoğlu canlı yayında küplere bindi! İşte o sözler
- Antalya'da skandal görüntüler...Serkan ben sıkacağım
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- “MHP sözünün eridir” dedi, arşivden bakın ne çıktı
- Muhabirin sabrı tükenme noktasına geldi! İşte o röportaj
- Büyükçekmece'de görüntülendi: Ender rastlanan bir canlı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Ünlü şarkıcı Tom Parker hastalığını açıkladı
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Sen nerede sabredeceksin
- Bahçeli'nin erken seçim ve Adayımız açıklaması TT oldu