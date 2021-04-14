UEFA'dan deplasman golü kararı; artık avantaj değil!

14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:08

UEFA, uzun süredir tartışılan deplasman golü avantajı kuralı için harekete geçti. UEFA, futbolda sürpriz bir değişikliğe gidiyor.

UEFA'DAN DEPLASMAN GOLÜ KARARI

The Sun'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek sezondan itibaren, uzatma dakikalarında deplasman takımının bulduğu gol avantaj sayılmayacak.

KARAR CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

UEFA'nın konuyla ilgili toplantılar yaptığı ve son kararını cuma günü açıklayacağı ileri sürüldü. Buna karşın maçın normal süresinde atılacak deplasman golleri, skor eşitliği durumunda konuk ekibe yine tur avantajı sağlamaya devam edecek.