UEFA'dan Euro 2020'ye koronavirüs önlemi

01 Nisan 2021 Perşembe, 10:49

Telegraph’ta yer alan haberde, UEFA Yürütme Komitesi’nin Euro 2020 için kadrolarda izin verilen oyuncu sayısını değiştirmeyi planladığı ifade edildi.

Turnuva esnasında takımlarda çıkabilecek pozitif vakaların maçları etkilemesini istemeyen komitenin 23 kişiyle sınırlanan sayıyı 26’ya çekebileceği kaydedildi. 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacak takımların UEFA’ya sunacakları turnuva listesine ek olarak yedek bir liste daha belirlenmesinin isteneceği belirtildi. UEFA’nın kadrodaki oyuncu sayısını artırarak herhangi bir maçı hükmen bitirmeyi engellemek istediği ifade edildi.

EK KURALLAR GELEBİLİR

Turnuva boyunca virüsün yayılmasının engellenmesinin amaçlandığı ve buna bağlı olarak oyuncuların aileleri ve arkadaşlarıyla görüşmesinin yasaklanabileceği belirtildi. UEFA kulüp şampiyonları ve 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kadro limitlerini artırdığını açıklamıştı.