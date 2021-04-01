UEFA'dan Euro 2020'ye koronavirüs önlemi
Bu yaz düzenlenecek Euro 2020 için UEFA'nın kadrolarda izin verilen oyuncu sayısını artırmak ve turnuva esnasında takımlarda çıkabilecek pozitif vakalara karşı önlem almak istediği belirtildi.
Telegraph’ta yer alan haberde, UEFA Yürütme Komitesi’nin Euro 2020 için kadrolarda izin verilen oyuncu sayısını değiştirmeyi planladığı ifade edildi.
Turnuva esnasında takımlarda çıkabilecek pozitif vakaların maçları etkilemesini istemeyen komitenin 23 kişiyle sınırlanan sayıyı 26’ya çekebileceği kaydedildi. 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacak takımların UEFA’ya sunacakları turnuva listesine ek olarak yedek bir liste daha belirlenmesinin isteneceği belirtildi. UEFA’nın kadrodaki oyuncu sayısını artırarak herhangi bir maçı hükmen bitirmeyi engellemek istediği ifade edildi.
EK KURALLAR GELEBİLİR
Turnuva boyunca virüsün yayılmasının engellenmesinin amaçlandığı ve buna bağlı olarak oyuncuların aileleri ve arkadaşlarıyla görüşmesinin yasaklanabileceği belirtildi. UEFA kulüp şampiyonları ve 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kadro limitlerini artırdığını açıklamıştı.
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