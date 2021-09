UEFA'dan FIFA'ya yaptırım geliyor

10 Eylül 2021 Cuma, 07:37

Dünya Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) arasında Dünya Kupası gerilimi kapıda.

FIFA'nın Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, dev turnuvanın 2 yılda bir düzenlenmesi yönündeki çalışmaların verimli geçtiğini söyledi.

Yaptığı görüşmelerden olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen Wenger, "Hedefim FIFA üyesi 211 federasyonun da onayıyla demokratik bir çözüm. Aralık ayına kadar Dünya Kupası projemiz için toplantılar sürecek. Sonrasında federasyonlarla bir araya gelip kararımızı vereceğiz" dedi.

FIFA son kongresinde 210 üye federasyonun 166'sından proje için yetki alarak girişimlere başlamıştı.

Ancak Avrupa futbolunun patronu UEFA, 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nda köklü değişikliği kabul etmiyor.

Başkan Aleksandr Ceferin, The Times gazetesine verdiği röportajda, FIFA'yı boykotla tehdit etti.

Her yaz büyük turnuva yapılmasının futbolu öldüreceğini söyleyen ve futbolcular için kabul edilemez olduğunu söyleyen UEFA başkanı, Güney Amerika ülkelerinin de Dünya Kupası'nın 4 yılda bir düzenlenmesini istediğini ifade etti. Ceferin, Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinin FIFA'nın kararını boykot etmeye hazır olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak kendileri ile konuşulmadığını kaydeden Ceferin, "Her yaz bir ay boyunca turnuva oynamak oyuncuları öldürür. Her iki yılda bir olursa bu Kadınlar Dünya Kupası veya Olimpiyatlarla çakışır. Her dört yılda oynanması turnuvanın değerini ön planda tutuyor. Olimpiyatlar gibi, Dünya Kupası'nı bekliyorsunuz. Büyük bir turnuva ve federasyonlarımız bunu desteklemiyor" ifadelerini kullandı.

FIFA ise yeni düzenlemeyle sezon içindeki milli araların sayısını azaltmayı hedefliyor.

Eleme turlarındaki maç sayısını azaltmayı planlayan FIFA'nın 2 yılda bir düzenlenecek Dünya Kupası sistemi için hedefi 2028 yazı.