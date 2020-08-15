UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 22:10

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak olan UEFA Gençlik Ligi son 16 turu maçında görev alacak.

İsviçre'nin Nyon şehrindeki Colovray Sports Centre Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.