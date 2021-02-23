UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb ile Rusya’nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb ile Rusya’nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Dinamo Zagreb - Krasnodar mücadelesini yönetecek. Zagreb’deki Maksimir Stadı’nda 25 Şubat Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi de Arda Kardeşler olacak.
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