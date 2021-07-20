UEFA'dan Sabri Çelik'e görev
UEFA tarafından eski hakem Sabri Çelik'e gözlemcilik görevi verildi.
UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Makedonya'nın Shkupi ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Çelik, 22 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Karşılaşma, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Todor Proeski Stadyumu'nda oynanacak.
Video Haberler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
- Kasımpaşa'dan denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı
- Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı
- Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
- İlginç anlar... Markette bulananlar sağa sola kaçıştı
En Çok Okunan Haberler
- ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
- Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı
- Erdoğan'dan Taliban'ın tepkisine yanıt
- İYİ Parti heyetine protokol ayıbı
- Mustafa Akıncı’dan, Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Soylu'dan bayram müjdesi!
- Bakan Koca'dan aşı uyarısı