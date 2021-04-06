Uğur Erdener Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı seçildi

06 Nisan 2021 Salı, 12:58

Olimpiyatevi’nde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda başkanlık seçimiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. Uğur Erdener başkanlık için seçilirken yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE LİSTESİ

1. Şükran Albayrak

2. Hasan Arat

3. Türker Arslan

4. Sezai Bağbaşı

5. M. Turgay Demirel

6. Burhan Karaçam

7. Esra Gümüş Kırıcı

8. K. Ali Kiremitçioğlu

9. A. Özkan Mutlugil

10. Elif Özdemir

11. S. Bilal Porsun

12. Abdullah Topaloğulu

13. Tankut Turnaoğlu

14. Nihat Usta

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

1. Atıf Barbaros Talı

2. Selcan Çağlar

3. Salih Münir Yaraş

4. Şeref Eroğlu

5. Kelime Çetinkaya

6. Y. Göktuğ Ergin

7. Cihat Soysal

8. Aybars Hünalp

9. İlhan Ağırbaş

SİCİL URULU ASIL ÜYE LİSTESİ

1. Necati Çeteci

2. Şadan Akın İra

3. Rüveyda Suzan Kum

4. Sinan Mısırlı

5. Veli Öztürk

SİCİL KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

1. Hüsnü Müjdat Enginsu

2. İlhami Şenyurt

3. Ahmet Çetin Ünal

KONSEY ASIL ÜYE LİSTESİ

1. Akar Çiçek

2. Nursel Gülay

3. Ömer Lütfi Gültekin

4. Kemal Muslubaş

5. Harun Sevinç

6. İlyas Tunaoğlu

7. Abdülbahri Vreskala

KONSEY YEDEK ÜYE LİSTESİ

1. Mustafa Aslan

2. Mehmet Şevket Durgunoğlu

3. Oktay Erden Güley

YÜKSEK DANIŞMA VE DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE LİSTESİ

1. Vural Akarçay

2. Perviz Aran

3. Aycan Hatipoğlu

4. Ümit Kesim

5. Lale Orta

6. Erdal Poyrazoğlu

7. Şefik Sivrikaya

8. Mehmet Terzi

9. Salih Aydın Yolaç

YÜKSEK DANIŞMA VE DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

1. Emin Ergen

2. Hasan Kasap

3. Şükrü Saban

4. Nalan Suna