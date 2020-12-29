Uğur Şahin: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle

Yeni tip koronavirüs aşısının geliştiricilerinden Uğur Şahin, yeni tip koronavirüsün 10 yıl daha var olacağını belirterek yeni salgınlara hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

ANKA
29 Aralık 2020 Salı, 18:55
Uğur Şahin: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle
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Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından ve yeni tip koronavirüs aşısının geliştiricilerinden Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'da düzenlenen sanal basın toplantısında pandeminin gidişatı hakkında açıklama yaptı.Yurtdışı basınına yansıyan toplantı detaylarında, Şahin'in, "Yeni tip koronavirüsün 10 yıl boyunca bizimle olacak.

Yeni salgınlara hazırlıklı olmalıyız" dediği belirtildi. Şahin normalleşme için yaz sonunu işaret ederek, "Yeni bir 'normal' tanımına ihtiyacımız var" dedi.

Şahin, aşının ilk olarak İngiltere'de görülen varyantına yaklaşık 6 hafta içinde etkili olabilecek hale getirileceğini söyledi.


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