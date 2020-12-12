Uğur Şahin,”Tek dozluk Covid-19 aşısı için ortağımızla görüşeceğiz”
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), acil kullanım onayı alan Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili Uğur Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Daha fazla doza ihtiyacımız olacağı çok açık. Bunun üzerinde uğraşıyoruz" dedi.
FDA, Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısına onay verildiğini duyurdu. CNN International ve Reuters’a açıklamalarda bulunan Şahin, FDA’nın onayı için “Bu en önemli dönüm noktası” açıklamasında bulundu.
İlk doz uygulandıktan 12 gün sonra etkinlik göstermesine değinen Şahin, “Bu veriye şaşırdık. İkinci doz uygulandıktan sonra bağışıklığın arttığını biliyorduk. Tek dozluk bir aşı için ortağımız Pfizer’la kesinlikle bir değerlendirme yapacağız” ifadelerini kullandı.
Şahin, “Üretimdeki sıkıntılara değinen Uğur Şahin sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Daha fazla doza ihtiyacımız olacağı çok açık. Bunun üzerinde uğraşıyoruz. Nasıl daha fazla doz üreteceğimizi planlıyoruz” dedi.
“ÖLÇEYİ GENİŞLETMEYİ DENEYECEĞİZ”
Marburg’da üretimin 2021’nin ilk yarısında başlayabileceğini ifade eden Şahin, “Ana planımız 1.3 milyar doz. Genişletilmiş bir plan üzerinde çalışıyoruz. Ölçeği ne kadar genişletebileceğimizi şu an için söyleyemem ama bunu ciddi bir şekilde deneyeceğiz” diye konuştu.
Kaynak: Sözcü
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