Ukrayna Sağlık Bakanı Stepanov’dan dikkat çeken uyarı: Doktorsuz kalabiliriz
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede sağlık sektöründe yaşanan sorunlar ve düşük maaşlardan dolayı doktor sıkıntısı yaşandığını ve Nisan ayından bu zamana kadar 5 binden fazla doktorun istifa ettiğini belirterek, “Önümüzdeki yıllarda doktorsuz kalabiliriz” dedi.
Stepanov, “Eğer doktor maaşları bir düzenleme getirilerek yükseltilmezse, önümüzdeki yıllarda doktorsuz kalabiliriz. Sağlık personelleri çalışmak için Avrupa’nın diğer ülkelerini daha çok tercih etmeye başladı” dedi.
5 BİNDEN FAZLA DOKTOR İSTİFA ETTİ
Öte yandan Ukrayna Sağlık Servisi’nden yapılan açıklamada Nisan ayından bu yana 5 binden fazla doktorun istifa ettiği belirtildi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın DSÖ eş güdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) 4 milyon Ukraynalı için 8 milyon dozluk aşı müracaatında bulunduğu ifade edildi. Aşılar için ikinci başvurunun 14 Aralık’ta yapılacağı bildirildi.
Ukrayna, nüfusunun yüzde 50’lik bir kısmını yani yaklaşık 21 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor. Aşının yapılacağı kişiler 12 gruba ayrıldı. Bu kapsamda sağlık personelleri, güvenlik güçleri, pedagoglar, yaşlı ve kronik hastalara aşı için öncelik verilecek.
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