Ukrayna'da askeri uçak düştü
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Harkov bölgesinde askeri nakliye uçağının düştüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada da olayda 22 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu. Olayda 22 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam Harkov bölgesinde, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait An-26 uçağı kaza yaptı. Uçak, iniş sırasında düştü. Uçakta mürettebatının yanı sıra, Ukrayna Hava Kuvvetleri Harkov Üniversitesi öğrencileri de vardı. Ölenler ve yaralananlar var. Bilgi netleştiriliyor" ifadeleri yer aldı.
Görgü tanıkları, olay yerinden 2 kişinin ambulansla götürüldüğünü bildirdi. Yerel basın, ön belirlemelere göre uçağın eğitim uçuşu yaptığını aktardı.
"20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, düşen uçakta 5 mürettebat üyesi toplam 23 kişinin bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Arama ve kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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