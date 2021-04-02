Ukrayna'dan Rusya'nın Kırım'da asker alımı yapmasına kınama
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da asker alımı yapmasını kınadı.
Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da asker alımı yapmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, askere alımın uluslararası hukuku ve 1949 4. Cenevre Konvansiyonu'nu ihlal ettiği kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarını askere alarak savaş suçu işlediği belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın Yarımada'da gerçekleştirdiği askere alımı kınadığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın 2015'ten bu yana 12 kez alım yaparak 28 bin kişiyi yasa dışı olarak silah altına aldığı vurgulanarak, 1 Nisan'da yeni bir alımın başladığı hatırlatıldı.
Uluslararası topluma, Rusya'ya siyasi ve diplomatik baskıyı artırma çağrısında bulunulan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın uluslararası hukuku ihlallerini belgelemeye devam edeceği kaydedildi.
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