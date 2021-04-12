Ulaştırma Bakanlığı, mahkemenin iptal ettiği ihalenin devam etmesine göz yumuyor

12 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Ulaştırma Bakanlığı’nın, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aldığı ihalelerle tartışma yaratan MET-GÜN’ün patronu Metin Güneş’e ait EZE İnşaat’ın “Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı” yapım ihalesini mahkeme kararına karşın durdurmadığı ortaya çıktı. İhaleye karşı açtığı davayı kazanan Güneş Asfalt şirketinin avukatı Kazım Pak, bakanlığa yazı yazarak tebligatın üzerinden 3 ay geçtiğini ancak işin tasfiyesinin yapılmadığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 17 Eylül 2020 tarihinde, “21/b maddesine göre pazarlık usulü” ile “Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapım İşi” ihalesi yaptı. İhaleyi EZE İnşaat Anonim Şirketi 284 milyon lira bedelle kazandı. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş görünüyor. Yine kayıtlara göre şirketin adresi MET - GÜN şirketinin de yer aldığı Maslak’taki METGÜN plazasında.

OYBİRLİĞİYLE İPTAL

Güneş Asfalt Ticaret ve Sanayi Şirketi Körfez Şubesi, ihalenin iptali istemiyle dava açtı. Ankara 3. İdare Mahkemesi 29 Aralık 2020’de ihaleyi iptal etti. Mahkeme oybirliğiyle aldığı iptal kararında şu gerekçeleri sıraladı: “İhaleye davet edilen firmaların yeterlilik kriterlerini sağlamadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda hareket edilmediği, ihaleye davet edilen firmaların iş deneyim belgelerinin iş tanımına uymadığı ve yeterli olmadığı, dava konusu ihalede hukuka uyarlık bulunmadığı.”

Davacı şirketin avukatı Kazım Pak, 7 Nisan’da bakanlığa yazı yazarak, iptal kararına karşın işin sürdürüldüğünü anlattı. Avukat Pak yazısında şunları kaydetti: “İhale iptal kararına rağmen işin yapılacağı yerde, süratli ve gereksiz, idareyi ve kamuyu zarara uğratacak şekilde imalat yapıldığı bilgi ve görgüsü üzerine Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ‘2021/16 D.iş’ sayılı dosyasında durum tespiti yapılmıştır. Mahkemece resen seçilen bilirkişi tarafından sunulan raporda imalatların hızlı bir şekilde devam ettiği, çalışma alanı içerisinde kazı, dolgu ve fore kazık işlemlerinin yapıldığı, su kanalı betonarme imalatının yapımına devam edildiği, işlerin ivedilikle yapıldığı belirtilmiştir.”

‘KARAR DERHAL UYGULANSIN’

Pak, yazısında idarenin mahkeme kararlarına karşı “takdir hakkı” bulunmadığını, karara uymak zorunda olduğunu anımsatarak iptal edilen ihale, ilgili kararın “derhal uygulanmasını” istedi. Pak, bakanlığa gönderdiği yazıda, “Mahkeme kararının tebliğine rağmen Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uyarınca işin tasfiyesinin yapılmaması, zorunlu olmayan imalatların yapımına müsaade edilmesi ihaleye fesat, edimin ifasına fesat ve görevi kötüye kullanma suçlarının maddi ve manevi unsurlarını oluşturmaktadır” görüşünü dile getirdi. Eze İnşaat A.Ş’nin sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini anlatan Pak, “1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2.maddesi uyarınca” ilgili tüm bilgi ve belgeleri talep etti.

İBB İLE DAVA SÜRÜYOR

AKP döneminde İBB’den milyarlarca liralık inşaat ve asfalt ihalesi aldığı basına yansıyan Metin Güneş, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından

metro yapımı için yurtdışından alınan 565 milyon liralık krediye haciz kararı aldırmıştı. Parasına el konulan İBB, Güneş’le mahkemelik oldu, açılan dava da halen sürüyor.