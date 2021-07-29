Ulaştırma Bakanlığı temsilcisinden itiraf: 19 sene ölçülmedi

29 Temmuz 2021 Perşembe, 16:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ulaşım konularının ele alındığı UKOME toplantısına katıldı.

İBB, işletmesi belediyeye ait olacak 1000 yeni taksi plakası teklifini UKOME’ye sundu.

Toplantıda katılan Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi açıklamasında, UKOME’de 19 yıldır İstanbul’un taksi ihtiyacının ölçülmediğini itiraf etti.

"İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN"

Toplantı sonrası açıklama yapan İmamoğlu, şunları kaydetti: İstanbulluların ve şoför esnafının sorunlarının çözümüne yönelik UKOME’ye sunduğumuz 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüşümünü içeren teklif kabul edilmiştir. İstanbul'a hayırlı olsun.



