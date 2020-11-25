Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaki yolsuzluklara dikkat çeken CHP'li Kuşoğlu: "Devlet babanızın çiftliği değildir"

25 Kasım 2020 Çarşamba, 13:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP Sözcüsü Bülent Kuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 harcamalarının 80 milyarın üzerinde olduğunu belirterek, yapılan yolsuzlukları anlattı. Kuşoğlu, “Bunlar gerçekten inanılmaz suistimallerdir, hatalardır, yolsuzluklardır, usulsüzlüklerdir. Hiçbir ihale başlangıçtaki gibi tamamlanmıyor. Devlet istismar ediliyor. Sayın bakana soruyoruz: Devlet babanızın çiftliği midir” dedi.

Kuşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li üyeleri ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yapılan ihale ve uygulamalardaki aksaklıklar ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 harcamalarının yap işlet devlet projeleri hariç 80 milyarın üzerinde olduğunu belirten Kuşoğlu, “Sayıştay raporları üzerinden eleştirilerimizi, bütçe görüşmelerinde ilgili bakana sorduk. ‘Sayıştay bir bulgudur. Bulgular bize gelecek, o zaman konuşuruz’ gibi bir bakana yakışmayan üslup ile yanıtlandı” dedi.

Kuşoğlu, Sayıştay raporlarından bazı örnekler vererek şunları söyledi:

“Gebze, Orhangazi, İzmir otoyolu işinde görevli şirketten kullanım bedeli tahsil edilmemiş. Bunun hesabını sormayacak mıyız? Yapım işi Danıştay kararı ile iptal ediliyor, buna rağmen devam ettiriliyor. İhale edilen yapım işlerinde mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde iş artışı yapılıyor ve süre uzatımı veriliyor. Proje tercihlerinde yüklenicinin yüksek teklif verdiği iş kalemleri tercih edilmiş. Müteahhit yaklaşık maliyete göre yüzde 53 oranında zamlı işler yapabilmiş. İhale konusu ile ilgili olmayan ihtiyaçlar karşılanmış. Otomobil, ofis gereçleri ve cep telefonları aldırılmış.”

Kuşoğlu, “Bunlar konuyu bilenler için gerçekten inanılmaz suistimallerdir, hatalardır, yolsuzluklardır, usulsüzlüklerdir. Ulaştırma ve Karayolları ihalelerinin genel durumu maalesef budur. Hiçbir ihale başlangıçtaki gibi tamamlanmıyor. Devlet istismar ediliyor. Bunlar sorunlu bulgular, normal zamanda olsak Devlet Denetleme Kurulu’nun, savcılıkların göreve çağrılmasını talep ederdik, ancak bu dönemde bunun anlamlı olmadığını biliyoruz. Her şeyden önce ilgili bakanın ve bürokrasinin ve TBMM’ye hesap vermesi gerekirdi, millet iradesi küçümsenmiş” dedi.

Kuşoğlu, şu soruları yöneltti:

“Biz Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak sayın bakana soruyoruz: Devlet babanızın çiftliği midir? TBMM millet iradesinin tezahür ettiği yer değil midir? Neden Sayıştay bulgularını cevaplandırmıyorsunuz?”