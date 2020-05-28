Uluslararası Finans Enstitüsü Türkiye'nin bu yıl ne kadar büyüyeceğini açıkladı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 16:00

IIF Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgelerine ilişkin rapor yayımladı. Raporda koronavirüs şokunun Mart ve Nisan aylarındaki verilerde de artan biçimde görünür olduğu, bu nedenle CEEMEA bölgesinde yüzde 5.7'lik sert daralma bekledikleri ifade edildi..

Kurum Güney Afrika, Ukrayna ve Rusya'nın büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Bölgedeki aktivitenin sert düşüşü nedeniyle yetkililerin bir takım önlemler aldığı hatırlatılarak "para politikası tarafında Macaristan dışında CEEMEA Merkez Bankaları , özellikle Türkiye, Rusya ve Güney Afrika agresif faiz indirimlerine gitti. Türkiye, Polonya, Macaristan gibi bazı ülke Merkez Bankaları da tahvil piyasasının düzgün işleyişi için hazine tahvil alımına gitti." ifadesi yer aldı.

Zayıf dış talep ve karantinalar nedeniyle bu sene Romanya'da yüzde 4.5, Polonya'da yüzde 4.7 daralma beklediklerini belirten kurum Macaristan'da yüzde 5.1, Rusya'da ise artan virüs vakalarıyla yüzde 5.9'luk sert daralma öngörüyor. Güney Afrika'nın ise daralma tahmini yüzde 4.7'den yüzde 8.2'ye revize edildi.

IIF Türkiye için yüzde 2.7 olan 2020 daralma tahminlerini ise korudu. Açıklamada "yüksek frekanslı göstergeler karışık bir resim ortaya koyuyor, bu nedenle yüzde 2.7 daralma tahminimizi koruyoruz. Katar'la swap anlaşması tutarının artırılması ülkenin Döviz rezervlerini ve Türk Lirası'nı bir nebze destekledi." ifadesi yer aldı.

IIF Türkiye'nin büyüme tahminini geçen ay eksi 2.7’ye revize etmişti.