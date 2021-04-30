Uluslararası Tenis Federasyonu'ndan boykot kararı
Uluslararası Tenis Federasyonu, Premier Lig’in öncülüğünde gerçekleşen ırkçı, ayrımcı ve saldırgan sosyal medya kullanımını protesto etmek amacıyla yapılan boykota katılacağını açıkladı.
Uluslararası Tenis Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada sosyal medya boykotuna destek verileceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
‘’Uluslararası Tenis Federasyonu ve Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı, bu hafta sonu sosyal medyanın suiistimaline karşı tüm sporlarla birleşerek sosyal medya boykotunu destekliyor ve bu hafta sonu sosyal medya boykotuna katılmak için spor camiasının yanında yer alıyor. Hiç kimse profesyonel sporla uğraştığı veya oynadığı için sosyal medyada taciz, ırkçılık veya tacize uğramamalı.’’
"SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNİ GÖREVE ÇAĞRIYORUZ"
Uluslararası Tenis Federasyonu başkanı David Haggerty, ise şunları söyledi,“Çevrimiçi tacizin, tehditlerin ve ayrımcı dilin profesyonel sporcular, antrenörler ve yetkililer üzerinde, sadece teniste değil sporda da yıkıcı etkisini defalarca görüyoruz. Bireylerin katlanmak zorunda kaldığı istismar düzeyi kabul edilemez. Bu nedenle bu boykota katılıyor ve sosyal medya şirketlerini yalnızca işlerini yapan sporcuları korumak için hemen harekete geçmeye çağırıyoruz. "
Sosyal medya boykotu 30 Nisan Cuma günü 15: 00'dan 3 Mayıs Pazartesi 23: 59'a kadar sürecek.
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