Ümit milli takımı Halil uçurdu
U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Avusturya’yı ağırladı. Müsabaka Türkiye’nin 3-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Avusturya’yı ağırladı. Müsabaka Türkiye’nin 3-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
34. dakikada Güven’in pasında ceza sahasında topla buluşan Halil’in şutu yandan az farkla auta çıktı.
36. dakikada Türkiye ceza sahası içinde Rıdvan’ın ayağına takılan topu kapan Arase’nin şutu yerden filelerle buluştu. 0-1
57. dakikada Wolf’un kafa şutunda Ersin’den dönen topu filelere yollayan Wöber’in golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
60. dakikada Grüll’ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wolf’un şutunu kaleci Ersin 2 hamlede kontrol etti.
63. dakikada kısa paslarla ceza sahasına giren Bünyamin’in şutunu kaleci Ehmann parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
64. dakikada kornerden gelen topta Güven Yalçın’ın kaleciden dönen şutunu Halil’in şutu filelerle buluştu. 1-1
73. dakikada Berkan’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil’in şutunu Ehmann uzaklaştırdı.
81. dakikada Erkan’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil’in plasesi yerden filelere gitti. 2-1
87. dakikada Arase’nin içeri çevirdiği topa iyi vuran Schmidt’in şutunu kaleci Ersin’in güçlükle uzaklaştırdı.
89. dakikada Wolf’un kullandığı serbest vuruş yan direğe vurarak filelere gitti. 2-2
90+2. dakikada ceza sahasında rakibini geçtikten sonra ayakta kalan Halil kendisinin ve takımının 3. golünü attı. 3-2
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Novak Simovic xx, Theodoros Georgiou xx, Gergo Vigh Tarsonyi xx
Türkiye: Ersin Destanoğlu x, Bünyamin Balcı x (Serkan dk. 65 x), Hüseyin Türkmen x (Atakan dk. 25 xx), Ravil Tagir xx, Rıdvan Yılmaz x (Cemali dk. 90 ?), Berat Özdemir xx, Erkan Eybil xx (İlker dk. 90 ?), Ömer Faruk x (Berkan dk. 46 x), Halil Dervişoğlu xxxx, Güven Yalçın xxx, Ali Akman xx
Yedekler: İrfan Can, Arda, Melih, Kerem,
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Avusturya: Ehmann x, Thurnwald x, Klarer x, Maresic x, Schnegg x, Danso x, Wöber xx, Arase xxx, Grüll x (Adamu dk. 70 x), Wolf xx, Nussbaumer x (Schmidt dk. 57 x)
Yedekler: Lawal, Helac, Greiml, Müller, Tartarotti, Celic, Lukacevic
Teknik Direktör: Werner Gregoritsch
Goller: Halil (dk. 64, 81, 90+2) (Türkiye), Arase (dk. 36), Wolf (dk. 89) (Avusturya)
Sarı kartlar: Berkan, Atakan, Berat (Türkiye), Schnegg, Danso (Avusturya)
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